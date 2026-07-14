福岡県議会の政治とカネの問題。14日、疑惑の副議長が会見し、真っ向から反論しました。■金銭のやりとりをめぐる疑惑に…中尾副議長「事実無根です」14日、会見を開いた福岡県議会のナンバー2、中尾正幸副議長。福岡県議会 中尾正幸副議長「自分の中ではお金を受け取ってないので事実無根です。（Q：金銭を中尾さんから要求？）要求したことはないです」福岡県議会を揺るがす金銭のやりとりをめぐる疑惑について、反論しました。