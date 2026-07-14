福岡市で起きた殺人未遂事件で容疑者だった男が、当時、逃走中だということを知りながら、熊本県のアパートに宿泊させ、かくまったとして、男女4人が逮捕されました。犯人蔵匿の疑いで逮捕されたのは、住居・職業不詳の村岡龍真容疑者（28）ら、男女4人です。警察によりますと、4人はことし3月、福岡市の住宅で男性が刃物で刺された事件で、殺人未遂の疑いで逮捕・起訴された中 晃成被告（27）が、当時、逃走中だということ