セレクトセール２０２６」（１４日、ノーザンホースパーク）会場がどよめいた。セレクト初登場のドウデュース産駒が、異例の事態を引き起こした。リザーブ価格の５０００万円からスタートすると、５コール目には１億円に到達。すぐさま２億、２億１０００万円の手が上がると２億５０００万円までつり上がった。ここでハンマー。わずか８コールでの出来事に、場内は異様な雰囲気に包まれた。（金額は税抜き）そのコッパ２６