ミシェル騎手スポーツ報知

G1初制覇のミシェル騎手が短期免許を取得し、今秋JRAで騎乗へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • フランス出身のミカエル・ミシェル騎手が今秋JRAの短期免許を取得した
  • 5月30日の南アフリカG1制覇で短期免許の成績要件をクリアしたとのこと
  • 8月中に来日予定で、今年のJRA通年免許試験は見送る方針だという
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