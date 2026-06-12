持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月11日、「『アジフライのりタル弁当』のおすすめポイント」を発表した。調査は6月3日〜7日、全国「ほっともっと」の店長27名を対象に行われた。ほっともっと「アジフライのりタル弁当」(550円〜)6月3日より販売している「アジフライのりタル弁当」(550円〜)は、大きなアジフライがのった新しいのり弁。メインの「アジフライ」はボリュームがあり、ふっくらとした食感が特長。別添