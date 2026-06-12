株式会社リクルートが運営するヘアサロン・リラク＆ビューティーサロンの検索・予約サービス『ホットペッパービューティー』は、ポイント還元キャンペーン「ビビビ祭 for リピート」を８月31日（月）から開催。キャンペーンに先立ち、事前エントリー受付を６月12日（金）より開始した。 今年２月に開催し、大好評に終えた「ビビビ祭」第１弾に続く、第２弾となる今回のキーワードは“リピート”。対象期間中に『ホットペッパービュ