東京・立川市で23日、50代男性が運転する車がブロック塀に突っ込む事故が発生した。男性は熱中症とみられ、病院に搬送されたが重篤な状態だという。近くの府中市では39.3度を記録バラバラに崩れ落ちたブロック塀。横から見ると、ぐにゃりと折れ曲がっている。東京・立川市にある飲食店の駐車場で23日、「壁に車両が突っ込んでいる」と目撃者から110番通報があった。車を運転していたのは50代の男性で、飲食店の向かいにある店で買