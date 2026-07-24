熊本県警は、警察署内で性的な行為をしたとして、男女2人の警察官を減給処分としました。 【写真を見る】＜男女2人の警察官が夜勤中に性的行為＞熊本県警が減給処分警察署内の仮眠室や倉庫で2人は依願退職 減給10分の1（1か月）の懲戒処分を受けたのは、県警本部勤務の30代の男性巡査長と、警察署勤務の20代の女性巡査長です。 夜勤中、署内の仮眠室や倉庫で 県警監察課によりますと当時、同じ職場で夜勤中だった2人は、去