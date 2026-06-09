2026年も折り返しを過ぎ、2027年が視野に入ってきた今、不動産投資家に重要な問いが浮かび上がる。「今持っているこの物件、このまま持ち続けて大丈夫か」--不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、その問いに向き合う動画を公開した。 木村氏がまず挙げるのは、新築ワンルームマンションだ。新築は基本的に価値が下落し続けるものであり、利回りは2～4%程度と低水準にとどまる。住宅ローンでの実需