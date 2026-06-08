ジェームズ・ガン率いるDCスタジオが製作する映画『スーパーガール』（6月26日、日米同時公開）が、IMAXをはじめ、Dolby Cinema、SCREENX、4DX、MX4Dで上映されることが決定した。あわせて、フォーマット別ポスタービジュアルと新たな場面写真10点が解禁された。【画像】記事内で紹介した新たな場面写真『スーパーマン』に続くDCユニバース（DCU）の最新作となる本作は、スーパーマンのいとこスーパーガール／カーラ・ゾー＝エ