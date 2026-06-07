5月の県内企業の倒産は2件で件数、負債総額ともに前の年の同じ月から大幅に減っています。民間の信用調査会社東京商工リサーチ秋田支店によりますと5月、1000万円以上の負債を抱えた県内企業の倒産は2件で、負債総額は3億7000万円でした。去年の同じ時期と比べて件数は7件減少し負債総額は半分程度となりました。今後の見通しについて東京商工リサーチは「全国的には倒産ペースは上がっていて、他県で発生した倒