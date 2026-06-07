「しゃべってて、不思議な感じになってね」お笑いタレントの明石家さんまが、サッカー日本代表・堂安律選手との対談を振り返った――。明石家さんま○「俺の時代はこうやったっていう話をすると“それ誰ですか?”」5月30日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00〜23:30)で、「昨日は堂安と会って。仕事ですけど」と明かしたさんま。11日からはじまるサッカー・ワールドカップ2026(W杯)関連で、日本代表の堂安律選手