メッツ戦に先発し4勝目を挙げたドジャース・佐々木朗希【写真：黒澤崇】フルカウント

佐々木朗希が真顔の一言で米記者団を爆笑させ、米ファンの心を掴む

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ドジャース佐々木朗希がメッツ戦で7回1失点の好投で今季4勝目を挙げた
  • グラブ巨大化の噂を問われ「顔が小さくなったから」と真顔で返答し爆笑を誘った
  • 米ファンもSNSで「めちゃくちゃ面白い」「お茶目だね」と続々と反応している
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