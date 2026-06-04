水戸ホーリーホックの若き才能が今夏海を渡る可能性があるようだ。ベルギーメディア『Nieuwsblad』が伝えた。『Nieuwsblad』によると、移籍の可能性が伝えられているのは水戸のMF安藤晃希。現在18歳の安藤は、流通経済大付属柏高校から今シーズン水戸に加入すると、明治安田J1百年構想リーグでは8試合に出場し2得点を記録している。全て途中出場となっていた安藤だが、デビュー戦では左サイドからのカットインで初ゴールを記