1日夜遅く、福岡市博多区で、男子高校生が運転する自転車と歩行者が衝突する事故がありました。この事故で、歩行者の男性が意識不明の状態で病院に搬送されています。警察によりますと、1日午後11時すぎ、福岡市博多区諸岡で男子高校生が運転する自転車が、道路を歩いていた近所に住む50代の男性に衝突しました。衝突された50代の男性は、意識がない状態で病院に搬送されています。自転車の男子高校生は左手首を負傷しました。男子