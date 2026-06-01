球団が発表日本ハムは1日、山口アタル外野手が左手有鉤骨鉤骨折と診断され、東京都内の病院で有鉤骨鉤切除術を行い、終了したと発表した。バッティング練習再開まで約4週間の見通しという。27歳の山口は今季、ファームで10試合に出場し打率.136、1本塁打、2打点だった。5月23日のファーム、ヤクルト戦以降は試合に出場していなかった。山口は2022年育成ドラフト3位で日本ハムに入団。カナダ出身で“逆輸入”のパワーヒッター