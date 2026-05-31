ＡＫＢ４８の人気メンバー・千葉恵里の爽やかなポニーテールショットが話題になっている。３０日までに自身のインスタグラムを更新した千葉は「君の笑顔僕の夏が始まる」と書き添えて他撮りでの至近距離オフショットを公開。ドリンクを片手に柔らかなブロンドの髪をポニーテールで揺らし、カメラを見つめる姿を披露した。この投稿にファンからは「えりいのポニーテール普通に似合っていて可愛すぎる」「可愛いし肌白いし､も