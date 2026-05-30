「せめて3年は頑張って」という根拠のない言葉に縛られ、心と体をすり減らしていませんか。そんな新入社員の追い詰められた苦しみに寄り添い、逃げることの大切さを説いた投稿が、Xで大きな反響を呼んでいます。【漫画】取引先からの帰り道の地下鉄突然、涙が溢れ出て……限界を迎えた中間管理職、最後のSOS投稿したのは「おいぬさん」さん（@oinu_koinu_13）。これまで数多くの退職相談を受けてきた、元管理職の経歴を持ちます