OddRe:・ﾕｳｷ ｻﾀﾞ（B, Vo）が、FM FUJIにて新レギュラー番組『OddRe: ﾕｳｷ ｻﾀﾞのへべれけ珍道中』のパーソナリティを担当することを発表した。音楽の話はもちろん、日々の出来事やリスナーからのお便りなどを交えながら、肩の力を抜いて楽しめる番組になるとのこと。放送は毎週土曜日18時30分からで、初回となる6月6日は生放送となる。◆◆◆◾️ﾕｳｷ ｻﾀﾞコメントへべれけに酔っ払ってる時みたいにゆる