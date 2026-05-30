OddRe:、初のレギュラー番組 FM FUJI『OddRe: ﾕｳｷ ｻﾀﾞのへべれけ珍道中』放送決定
OddRe:・ﾕｳｷ ｻﾀﾞ（B, Vo）が、FM FUJIにて新レギュラー番組『OddRe: ﾕｳｷ ｻﾀﾞのへべれけ珍道中』のパーソナリティを担当することを発表した。
音楽の話はもちろん、日々の出来事やリスナーからのお便りなどを交えながら、肩の力を抜いて楽しめる番組になるとのこと。放送は毎週土曜日18時30分からで、初回となる6月6日は生放送となる。
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◾️ﾕｳｷ ｻﾀﾞコメント
へべれけに酔っ払ってる時みたいにゆる〜くラフに様々な事をお話ししたいと思います!! リスナーの皆さんもへべれけな感じでｻﾀﾞに接して欲しいです!!
ｻﾀﾞは基本へべれけなので大体まともなことは言えないと思います!! そんな人間と面白おかしい時間に致しましょう!!
皆様とｻﾀﾞで珍道中で愉快な旅をしているようなラジオ番組にしていきたいです!!よろしくお願いします!! とても嬉しくて楽しみでﾜｸﾜｸでｹﾀｹﾀしてます!!
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なお、ｻﾀﾞは6月1日に楢粼誠（Official髭男dism）がパーソナリティを務めるFM FUJI『ロヂウラベース』、そして6月4日に長谷部悠生（Kroi）がパーソナリティを務めるFM FUJI『ロゼッタスペース』へのゲスト出演が決定しているので、こちらもぜひチェックしていただきたい。
◾️FM FUJI『OddRe: ﾕｳｷ ｻﾀﾞのへべれけ珍道中』
放送日時：毎週土曜日 18:30〜18:54
出演：ﾕｳｷ ｻﾀﾞ（OddRe:）
初回放送：2026年6月6日（土）※生放送
メールアドレス：sada@fmfuji.jp
ハッシュタグ：#へべちゅう
◾️ゲスト出演番組情報
◇番組名：FM FUJI「ロヂウラベース」
放送日時：6月1日（月）21:00〜22:00
パーソナリティ：楢粼誠（Official髭男dism）
ゲスト：ﾕｳｷ ｻﾀﾞ（OddRe:）
◇番組名：FM FUJI「Kroi長谷部悠生のロゼッタスペース」
放送日時：6月4日（木）21:00〜22:00
パーソナリティ：長谷部悠生（Kroi）
ゲスト：ﾕｳｷ ｻﾀﾞ（OddRe:）
◾️「睡る君」
2026年5月1日（金）リリース
配信：https://OddRe.lnk.to/nemuru_kimi
◾️＜OddRe: 1st ONEMAN TOUR “CODA”＞
・2026年7月1日（水）愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO
開場18:00 / 開演19:00
・2026年7月2日（木）大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
開場18:00 / 開演19:00
・2026年7月8日（水）東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO
開場18:00 / 開演19:00
▼チケット情報
e+：https://eplus.jp/oddre/
ローソン：https://l-tike.com/oddre/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/oddre-o/
主催：各地イベンター
企画・制作：Odd Re:cords / IRORI Records
▼お問い合わせ
・東京
CREATIVEMAN PRODUCTIONS TEL：03-3499-6669
・大阪
キョードーインフォメーション TEL：0570-200-888(12:00〜17:00 ⼟⽇祝 休）
・愛知
サンデーフォークプロモーション TEL：052-320-9100
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