日本プロフェッショナル野球組織は３０日、２９日に行われたファーム交流戦・巨人−阪神（ジャイアンツタウンスタジアム）でポール際への打球を巡る判定を巡って巨人・石井琢朗２軍監督が５分を超える猛抗議の結果、「遅延行為」として退場処分となったことについて、石井監督に厳重注意と制裁金５万円を科したと発表した。四回２死。巨人・岡田が右翼ポール上への特大飛球を放った。一旦はホームランと判定されたが、阪神・