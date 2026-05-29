reGretGirlが、5月13日にリリースした配信シングル「日常」のMVを公開した。新曲「日常」は、“柳屋あんず油”のCMソングで、誰もが過ごす当たり前の日々の中に潜む、温かな愛情をすくい上げたバラードソングだという。日常にこそ存在する大切な瞬間を切り取った等身大のメッセージと、壮大かつ心に寄り添う温かみのあるサウンドが融合した一曲に仕上がっているとのこと。MVは、仕事も生活パターンも異なる恋人同士のすれ違いなが