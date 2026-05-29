reGretGirlが、5月13日にリリースした配信シングル「日常」のMVを公開した。

新曲「日常」は、“柳屋あんず油”のCMソングで、誰もが過ごす当たり前の日々の中に潜む、温かな愛情をすくい上げたバラードソングだという。日常にこそ存在する大切な瞬間を切り取った等身大のメッセージと、壮大かつ心に寄り添う温かみのあるサウンドが融合した一曲に仕上がっているとのこと。

MVは、仕事も生活パターンも異なる恋人同士のすれ違いながらも重なり合う日々を描いた作品に。画面を2つに分割する「スプリットスクリーン」を用いた映像演出が起用されており、それぞれの場所で互いを想い合う二人の距離感がエモーショナルに表現されているという。

https://youtu.be/gnvEyHFfDo8

なおreGretGirlは、7月より東名阪クアトロワンマン＜忘れたくないワンマン “スリーシティ・スリーピース”＞を開催する。さらに9月からは、全国ワンマンツアー＜reGretGirl ONEMAN TOUR 2026-2027 “Fall in LOVE”＞を開催する。本ツアーには、新曲「日常」がCMソングとして起用されている”柳屋あんず油”を展開する株式会社柳屋本店が、協賛として参加することが決定した。

◾️「サブマリンユース」

2026年4月8日（水）リリース

配信：https://rgg.lnk.to/submarine_youth

※TVアニメ『クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった』オープニング主題歌

◾️＜忘れたくないワンマン “スリーシティ・スリーピース”＞ 2026年7月31日（金）愛知 名古屋CLUB QUATTRO

OPEN 18:00/START 19:00

2026年8月14日（金）大阪 梅田CLUB QUATTRO

OPEN 18:00/START 19:00

2026年8月20日（木）東京 渋谷CLUB QUATTRO

OPEN 18:00/START 19:00 ▼チケット一般発売中

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2666280

◾️＜reGretGirl ONEMAN TOUR 2026-2027 “Fall in LOVE”＞ 2026年9月19日(土) 愛媛 松山サロンキティ

OPEN 17:30/START 18:00 2026年9月20日(日) 香川 高松DiME

OPEN 17:00/START 17:30 2026年10月25日(日) 栃木 HEAVEN’S ROCK 宇都宮VJ-2

OPEN 17:00/START 17:30 2026年11月1日(日) 広島 広島Live space Reed

OPEN 17:00/START 17:30 2026年11月3日(祝火) 大分 大分DRUM Be-0

OPEN 17:00/START 17:30 2026年11月7日(土) 宮城 仙台Rensa

OPEN 17:15/START 18:00 2026年11月12日(木) 北海道 札幌PENNY LANE24

OPEN 17:45/START 18:30 2026年11月14日(土) 北海道 旭川CASINO DRIVE

OPEN 17:30/START 18:00 2026年11月23日(祝月) 岡山 岡山IMAGE

OPEN 17:00/START 17:30 2026年12月12日(土) 長野 長野CLUB JUNK BOX

OPEN 17:30/START 18:00 2026年12月13日(日) 石川 金沢EIGHT HALL

OPEN 16:45/START 17:30 2026年12月20日(日) 福岡 福岡DRUM LOGOS

OPEN 16:45/START 17:30 2027年2月20日(土) 東京 Spotify O-EAST

OPEN 17:00/START 18:00 2027年2月23日(祝火) 愛知 名古屋DIAMOND HALL

OPEN 16:30/START 17:30 2027年2月27日(土) 大阪 GORILLA HALL OSAKA

OPEN 17:00/START 18:00 ▼チケット情報

オフィシャル抽選3次先行：5月29日（金）21:00〜6月7日（日）23:59

URL：https://w.pia.jp/t/regretgirl-oneman-2627/

通常価格：\4,800（税込 / ドリンク代別）