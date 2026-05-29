俳優・アーティストののんが27日、オフィシャルブログを更新。爽やかなブルーコーデでのオフショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 株式会社ニッスイが展開する国産養殖サーモンの新ブランド「ニッスイサーモン」のイメージキャラクター就任４年目となるのんは、同日、開催された「国産養殖サーモンに関する事業説明会兼試食会」に登壇。 「サーモン！」と題してブログを更新すると、「ニッスイサーモン オフショット