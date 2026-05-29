俳優・アーティストののんが27日、オフィシャルブログを更新。爽やかなブルーコーデでのオフショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。



株式会社ニッスイが展開する国産養殖サーモンの新ブランド「ニッスイサーモン」のイメージキャラクター就任４年目となるのんは、同日、開催された「国産養殖サーモンに関する事業説明会兼試食会」に登壇。



「サーモン！」と題してブログを更新すると、「ニッスイサーモン オフショット」とつづり、チェック柄のキャミソール風トップスに透け感のある長袖インナー、ワイドシルエットのパンツを合わせた淡いブルーを基調とした爽やかな装いで、落ち着いた表情や柔らかな笑顔のオフショットを複数枚公開。ナチュラルで透明感あふれる姿となっている。



また、トークセッション後に贈呈された大きなニッスイサーモン１尾や美しく盛り付けられたサーモン料理などの写真も公開。



この投稿にファンから「可愛すぎる」「涼やかな美しいグラデーションが、とても素敵」「海の女神様降臨」「おようふくのチェックが、おさかなの鱗のようにも見えます」などの声が寄せられている。