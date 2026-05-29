アニメ『名探偵コナン』とメガネブランド「Zoff」のコラボレーションアイテムの受注予約受付が、6月1日（月）11時00分から、「Zoff」公式オンラインストアにて開始される。【写真】ネクストコラボズヒント！『名探偵コナン』コラボを匂わせていたポスト■6人のキャラクターが集結今回登場するのは、『名探偵コナン』に登場する6人のキャラクターをモチーフにしたメガネや雑貨グッズ。江戸川コナンや毛利蘭をはじめ、服部平