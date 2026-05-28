【ホビーサーチ：BANDAI SPIRITS プラモデル 抽選販売】 抽選期間：5月28日～6月2日23時59分 ホビーサーチは、BANDAI SPIRITSのプラモデル商品を対象にした抽選販売を実施している。抽選期間は6月2日23時59分まで。 本抽選販売では、本日5月28日に公開された「HOBBY NEW ITEM INFO.」より、ガンプラ「HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ」「HG 1/144 ガンダム