【ホビーサーチ：BANDAI SPIRITS プラモデル 抽選販売】 抽選期間：5月28日～6月2日23時59分

ホビーサーチは、BANDAI SPIRITSのプラモデル商品を対象にした抽選販売を実施している。抽選期間は6月2日23時59分まで。

本抽選販売では、本日5月28日に公開された「HOBBY NEW ITEM INFO.」より、ガンプラ「HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ」「HG 1/144 ガンダムアシュタロン」「MG 1/100 ガンダムリバティアストレイ レッドフレーム」のほか、「30MP 鹿目まどか（ワルプルギスの廻天Ver.）」「30MP 暁美ほむら（ワルプルギスの廻天Ver.）」「30MP アリス（メイド）」「HG アルトアイゼン・リーゼ」「1/1000宇宙戦艦ヤマト3199 デラックスセット」がラインナップ。

またその他にも、再販商品から「MG 1/100 ウイングガンダムゼロEW Ver.Ka」「MG 1/100 MS-14S シャア専用ゲルググ Ver.2.0」「RG 1/144 ZGMF-X42S デスティニーガンダム」「30MS SIS-N00 ソウレイ[カラーB]」も抽選販売の対象となっている。

□ホビーサーチ「BANDAI SPIRITS プラモデル商品 抽選販売」対象商品一覧のページ

抽選販売対象商品

「MG 1/100 ガンダムリバティアストレイ レッドフレーム」

「MG 1/100 ウイングガンダムゼロEW Ver.Ka」

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