ガンプラや30MPなどが対象！ ホビーサーチにてBANDAI SPIRITS新商品の予約抽選販売実施。応募期限は6月2日まで一部再販商品も抽選販売にラインナップ
ホビーサーチは、BANDAI SPIRITSのプラモデル商品を対象にした抽選販売を実施している。抽選期間は6月2日23時59分まで。
本抽選販売では、本日5月28日に公開された「HOBBY NEW ITEM INFO.」より、ガンプラ「HG 1/144 ガンダムヴァサーゴ」「HG 1/144 ガンダムアシュタロン」「MG 1/100 ガンダムリバティアストレイ レッドフレーム」のほか、「30MP 鹿目まどか（ワルプルギスの廻天Ver.）」「30MP 暁美ほむら（ワルプルギスの廻天Ver.）」「30MP アリス（メイド）」「HG アルトアイゼン・リーゼ」「1/1000宇宙戦艦ヤマト3199 デラックスセット」がラインナップ。
またその他にも、再販商品から「MG 1/100 ウイングガンダムゼロEW Ver.Ka」「MG 1/100 MS-14S シャア専用ゲルググ Ver.2.0」「RG 1/144 ZGMF-X42S デスティニーガンダム」「30MS SIS-N00 ソウレイ[カラーB]」も抽選販売の対象となっている。
□ホビーサーチ「BANDAI SPIRITS プラモデル商品 抽選販売」対象商品一覧のページ
抽選販売対象商品
「MG 1/100 ガンダムリバティアストレイ レッドフレーム」
「MG 1/100 ウイングガンダムゼロEW Ver.Ka」
🚩バンダイプラモデル 抽選販売- ホビーサーチ プラモデル (@hobbysearch_pub) May 28, 2026
バンダイプラモデル予約品の抽選申込を開始しました！
あわせて 再販品4点も抽選販売を行います！
対象商品は画像もしくは下記URLにてご確認ください
商品一覧はコチラ👉【https://t.co/eiuxLzz0dH】
【お申込期間】
～2026/6/2(火) 23:59まで pic.twitter.com/6KhIKteA7Y
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