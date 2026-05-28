新たなスタジアム整備をめぐり、県と秋田市は、事業費の上限を142億円にする方針を明らかにしました。最大で200億円近くかかる試算もあった中、できる限り費用を抑えて整備を進めることになりますが、事業費の柱となる民間資金や国の補助金を確保できるかが、事業の方向性を左右します。スタジアム整備の方向性について足並みが揃い始めてきた県と秋田市は、28日午後1時、ほぼ同時に、今後の整備方針を文書で公表しました。新たな