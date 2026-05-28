日本マクドナルドは5月29日から、ハッピーセット「ちいかわ」「へんしん！マクドナルドロボ」の第2弾おもちゃの提供を開始する。販売期間は6月11日までを予定しているが、なくなり次第終了。おもちゃはランダム配布となり、種類を選ぶことはできない。なお、ハッピーセット「ちいかわ」については、第1弾に続き、第2弾発売初日の5月29日（金）に限り、マクドナルド公式アプリで配布する購入券を持つ人への限定販売となる。ハッピー