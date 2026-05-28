全日本空輸（ANA）とポケモンは、ポケモン30周年特別企画として就航する特別塗装機「ポケモンジェット」3機のうち、第1弾・第2弾となる「ポケモンジェット 赤」「ポケモンジェット 緑」のデザインを発表した。国内線に就航する「ポケモンジェット 赤」（ボーイング787-8型機、機体記号：JA819A）には、ピカチュウに加え、ポケットモンスターシリーズ各タイトルの最初の冒険のパートナーとなる、ほのおタイプのポケモンたちが描かれ