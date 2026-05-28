日本ダービーのステップレース 中心となるのは、何といってもクラシック一冠目の皐月賞組。 ［８・10・６・76］と３着以内30頭中24頭を占めており、強さは不変。他に優勝馬が出ているのは［１・０・１・15］の京都新聞杯組と、［１・０・０・９］の毎日杯組だけ。 京都新聞杯組で台頭したのはキャリア５戦目までで、６戦以上は［０・０・０・９］と全滅。 また毎日杯組に関しては、勝利した21年④