中国国営中央テレビ（CCTV）によると、中国は人型ロボット分野への大規模投資と先行者利益を生かし、10年前の電気自動車（EV）産業の台頭を再現しつつあるとモルガン・スタンレーは報告書で指摘した。報告書によると、2025年に世界で出荷された人型ロボットは約1万3000〜1万6000台で、うち約90％が中国メーカーによるものだった。この報道について、中国のSNS上では「本格的な実用化段階もすぐそこまできている」「これは生産能力