【モデルプレス＝2026/05/26】セブン‐イレブン・ジャパンでは、本場韓国のトレンドグルメ全17品が集結する「マシッソ！韓国イチ推し！グルメ」を、全国のセブン‐イレブンにて6月1日（月）より開催する。【写真】「マシッソ！韓国イチ推し！グルメ」ラインナップ◆韓国フェアが進化して帰ってくる、今年のテーマは「旨辛の深み」昨年、盛り上がりを見せたセブン‐イレブンの韓国フェアが、さらなる進化を遂げて帰ってくる。今年は