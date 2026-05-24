歌手でタレントの研ナオコが22日、オフィシャルブログを更新。キラキラと輝く“フラッシュネイル”を披露した。 この日、「癒されました」と題してブログを更新。「久々に ネイル新しくしました」とつづり、「こんな感じにフラッシュネイル」と愛犬と思われる白いふわふわの犬を 優しくなでる手元の様子やラメが繊細に輝くシルバー系の“フラッシュネイル”が施された指先の写真を公開。 研は「綺麗にしていただきました」と満足