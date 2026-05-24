赤いビール箱の上に木の天板をのせると、自宅の窓際に立ち飲みテーブルができた――。そんな立ち飲み居酒屋の一角を自宅に再現した写真がThreadsに投稿されると、1万件を超える“いいね”が集まり、「天才に出会った」「こんな清潔感満載の立ち飲み屋見たことない！」といったコメントが寄せられました。



【写真】雰囲気も抜群！ビールケースを重ねただけでこのクオリティーです

投稿主は、日々の食事やお酒についてSNSで発信しているNatsum_さん（@natsu_oo0o）。写真に写っているのは、サッポロビールの赤いプラスチック製ビールケースを3段に積み重ね、木製の天板を載せて作られた、大衆居酒屋の雰囲気が漂うDIYのミニテーブルです。天板の上には、居酒屋でよく目にする金属製の筒に入った割り箸と、赤いふたの調味料の小瓶が置かれています。投稿文には「自宅に立ち飲みの机が爆誕」と、つづられていました。



ビール箱（P箱）を2箱重ね、その上にネットで購入した厚さ約3cmの木製天板を置き、耐震用ジェルゴムを挟んだだけのシンプルな構造。ビール箱は回収・循環が前提のもののため、固定や加工はせず、天板を外せばすぐ返却できる状態にしているそうです。



一度は天板の長さを間違えて短いものを注文してしまい、安定感が足りなかったそうですが、飼い猫たちが早々に飛び乗ってきたこともあり、「しっかりした厚みと幅が必要だな」と改良。今では、猫が2匹乗ってもビクともしない丈夫さだといいます。



「最近、猫たちは台の上に乗って外を眺めたり、くつろいだりしているほど、すっかりお気に入りの場所に。フォロワーさんが『スタンドキャットタワー』という名前をつけてくれたんですが、“まさに”だと思います」



割り箸や調味料スタンドなどの小物は、「大人のごっこ遊びみたいな感覚」で置いているのだとか。このテーブルができてからは、「今日は居酒屋メニューっぽくしたいな」というときに、ここで飲むことが増えたといいます。



「家で気軽に立ち飲み屋の雰囲気を楽しんでいます。とはいえ、外での立ち飲みは平気なんですが、家の中だと結局くつろぎたくなって、椅子に座って飲むことも多いです（笑）」