お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気（39）がMCを務める、フジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に生出演。妻でタレント・奥森皐月（22）の運転について言及した。【写真】仲良く寄り添う岩井勇気＆奥森皐月この日のゲストは、元めざましファミリー杉崎美香＆岡副麻希。岡副の夫がレーシングドライバーであることから、岡副の運転で夫を乗せると文句を言われるという話題に。MCのハライチ・澤部佑が「岩井さんも