テオは9回にダメ押しの一発【MLB】ドジャース 4ー0 パドレス（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。打っては8号先頭打者弾、投げては5回無失点の投球で4勝目を挙げて勝利の原動力になった。試合後、「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューに応じたテオスカー・ヘルナンデス外野手は、満面の笑みで「彼はショウヘイだからね」