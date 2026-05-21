石川佳純さんが始球式に登場卓球女子で五輪3大会連続メダルの石川佳純さんが自身のインスタグラムを更新し、19日（日本時間20日）に行われたパドレス-ドジャース戦で始球式を務めたことを報告。投稿を見たファンからは「全米も惚れ惚れする可愛さ」「すごすぎました」と歓喜の声が目立った。女子卓球界を代表する名選手の石川さんが、メジャーの球場で大役を全うした。「KASUMI」と記されたパドレスのユニホームを着用し、背番