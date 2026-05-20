2025年12月、静岡･長泉町の住宅で夫婦が縛られ、現金約1800万円が奪われた事件で、警察は20日、指示役とみられる35歳の男を逮捕しました。この事件での逮捕者は9人目です。強盗致傷などの疑いで逮捕されたのは、神奈川･平塚市の自称･建設業で35歳の男です。警察によりますと、容疑者の男は、2025年12月、静岡･長泉町納米里の住宅で80代の夫婦の手足をテープなどで縛り、現金約1800万円を奪った疑いがもたれています。この事