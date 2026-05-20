元広島で四国IL・徳島の小林樹斗投手を育成契約で獲得したソフトバンクは20日、元広島で四国アイランドリーグ・徳島でプレーする小林樹斗投手を育成契約で獲得したと発表した。背番号は「165」に決まった。投手陣に故障者が相次ぐ中での電撃補強に対し、ファンからは驚きや歓喜の声が殺到している。小林は智弁和歌山高から2020年ドラフト4位で広島に入団した。1軍での登板経験もあるが、右肘の疲労骨折など故障に泣かされ、202