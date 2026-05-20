徳島労働局によりますと、2026年春の就職内定率は3月末時点で高校生が99.8％、大学生が98.3％と、いずれも過去10年間で最高となりました。徳島労働局のまとめによりますと、県内でこの春、高校を卒業した生徒のうち就職を希望したのは925人、就職が内定したのは923人でした。内定率は99.8％で、2025年を0.5ポイント上回りました。一方、大学を卒業した学生のうち就職を希望したのは1816人、就職が内定したのは1786人でした。内定率