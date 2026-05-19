道路環境を守ろうと、県トラック協会の会員らが5月19日、阿波市の徳島自動車道パーキングエリアで清掃活動を行いました。全日本トラック協会では、トラックドライバーによる車内ごみのポイ捨てが問題になっていることから、毎年5月を美化月間に定めています。19日は、徳島県トラック協会の職員や会員およそ20人が、徳島自動車道の阿波パーキングエリア下り線内のごみ拾いを行いました。また、トラックドライバ&#