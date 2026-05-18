ヤクルトが5−1で中日に快勝し、2位・阪神とのゲーム差を「2」に広げた。先発の松本健吾が7回1失点と好投し、開幕から無傷の5連勝。打線も4回に一挙4点を奪い、試合の主導権を握った。17日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、佐伯貴弘氏がヤクルトの野手陣を高く評価した。サンタナとオスナの両助っ人がスタメンを外れる和製打線ながら、中日・郄橋宏斗を相手に着実に点を重ねた。佐伯氏は「やるべきことを