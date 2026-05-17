530馬力の新型「スーパーグレート」を公開2026年5月14日から5月16日までパシフィコ横浜で開催された「ジャパントラックショー2026」で、三菱ふそうが展示した新型「スーパーグレート」は、国内最大クラスとなる530馬力仕様です。かつて姿を消した“高馬力国産トラック”の復活として注目を集めています。【迫力のスケール感！】これが、国内最大クラスのトラックです！（写真）展示されたのは、同社のフラッグシップトラック「