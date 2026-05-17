直前に大谷が走者一掃の3点二塁打を放った【MLB】ドジャース 15ー2 エンゼルス（日本時間17日・アナハイム）ドジャースは16日（日本時間17日）、敵地でのエンゼルス戦に臨んだ。9回に15-2とリードを13点に広げると、エンゼルスはたまらず野手を登板させた。初回に先制点を挙げて以降は、相手先発ソリアーノの前に無得点に終わったが、6回に5四死球などで一挙5得点と点差を広げた。8回には大谷の三塁打などで4得点。さらに9回も