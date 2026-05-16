インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「脇役俳優ランキング」を投票で募っています。2026年5月16日時点で集まった5243票でのランキングを紹介します。【えっ？】野間口徹、柄本明は？意外な順位にビックリ！「脇役俳優ランキング」1〜10位を公開！3位は松重豊さんでした。投票した人からは「どんな役柄でも演じ分ける、物語に安心感を与えてくれ