Photo: きむ（ら） ROOMIE 2025年9月6日掲載の記事より転載夏のピークは超えた気がしますが、まだまだ日差しの強い日が続いていますね。普段の生活の中では日傘が手放せなくなってしまっているのですが、登山の最中やフェス会場など、日傘が差しづらいシチュエーションもあるんですよね……。頭から被って直射日光から守ってくれるタオル！ Photo: