あす土曜日にかけて突然の雷雨に注意 北日本や東日本では、13日(土)にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意してください。 ▼発雷確率▼雨風シミュレーション▼全国の週間天気予報 ▼発雷確率を画像で見る 13日(土)にかけて、北日本から東日本の上空にこの時期としては強い寒気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となるでしょう。13日(土)の午後は北海道から東北地方、関東地方などで発雷確率