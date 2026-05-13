とちぎテレビ 今年１月、佐野市の国道で大型トラックから積み荷の茶殻が散乱し、車１０台以上が絡んで１人が死亡、３人がけがをした事故で、栃木県警は１３日までに、トラックの運転手や運搬を委託した運送会社、それにこの運送会社の代表取締役を道路交通法違反などの疑いで書類送検しました。 この事故は、今年１月４日、佐野市高橋町の国道５０号で、走っていた大型トラックから積み荷の茶殻が散乱し、後続車が次々と